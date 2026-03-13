Sciascia al centro del dibattito culturale al Circolo dei nobili si rilegge Il Consiglio d’Egitto

Al Circolo dei nobili si svolge un pomeriggio dedicato alla riflessione letteraria su Leonardo Sciascia e sul suo romanzo “Il Consiglio d’Egitto”. L’evento si concentra sulla rilevanza dell’opera e sulla figura dell’autore, coinvolgendo un pubblico interessato alla letteratura italiana. Durante l’incontro vengono analizzati passaggi e temi centrali del romanzo, con interventi di studiosi e appassionati.

Un pomeriggio di riflessione letteraria dedicato a Leonardo Sciascia e a uno dei suoi romanzi più emblematici. Sabato 14 marzo alle 17,30 il Circolo dei nobili di Agrigento, in via Atenea 307, ospiterà il convegno "Il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia. Tra impostura e congiura", promosso dal Centro cultura contemporanea. L'iniziativa rientra nel programma della mostra "Amor Librorum" in programma dal 13 al 15 marzo negli stessi spazi del Circolo, un percorso espositivo dedicato alla storia del libro e al suo valore culturale. Il convegno sarà l'occasione per approfondire "Il Consiglio d'Egitto", romanzo in cui Sciascia intreccia vicende storiche, riflessione civile e analisi dei meccanismi del potere, muovendosi tra verità e mistificazione.