Amministrative Salento al voto | ventuno comuni rinnovano sindaci e consigli cittadini

Nel Salento si vota oggi e domani per le amministrative in ventuno comuni, dove si rinnova sindaci e consigli comunali. Le urne sono aperte in diverse località della provincia, con elezioni che riguardano le cariche di primo cittadino e i consigli comunali. La consultazione si svolge nel rispetto delle procedure previste e si concluderà lunedì sera. Nessun dettaglio su candidati o risultati è ancora disponibile.

LECCE – Si vota oggi, domenica 24, e domani, lunedì 25 maggio in diversi comuni italiani per il turno di elezioni amministrative: nel Salento il rinnovo di sindaci e consigli comunali riguarda ventuno realtà del territorio.Seggi aperti, pertanto, dalle 7 alle 23 di oggi, e dalle 7 alle 15 di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI ... | 21/04/2026

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