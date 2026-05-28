Consegna delle chiavi | sei famiglie hanno un nuovo alloggio Ater

Sei famiglie hanno ricevuto le chiavi dei nuovi alloggi Ater. Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, gli appartamenti sono stati consegnati e sono ora disponibili per le famiglie assegnatarie. La consegna si è svolta nelle ultime ore, segnando il completamento del progetto di riqualificazione. Le famiglie potranno ora entrare nelle loro nuove abitazioni.

Dopo la conclusione dei lavori, gli appartamenti sono ora entrati nella piena disponibilità delle famiglie assegnatarie. Un intervento da circa 1,5 milioni di euro che restituisce al territorio abitazioni più sicure, efficienti e accessibili. A Battaglia Terme la riqualificazione degli alloggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Ep 437 | Visit from Family plus Getting the Keys to Mums New Flat | Weekly Vlog | 17 April (2026)

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