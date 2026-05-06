Oggi prende il via Calendimaggio, la tradizionale festa che celebra l’arrivo della primavera. La cerimonia della consegna delle chiavi segna l’inizio ufficiale dell’evento, che coinvolge diverse attività e rappresentazioni storiche. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni variabili, con possibilità di pioggia. La giornata si svolge in un clima di attesa e partecipazione, tra rievocazioni e momenti di socializzazione.

Calendimaggio, si comincia, con gli occhi rivolti al cielo. La festa della primavera, giunta alla 61esima edizione, guarda con preoccupazione al cielo grigio di questi giorni che, tuttavia, non scalfisce gli animi della Nobilissima Parte de Sopra e della Magnifica Parte de Sotto pronte a dare il massimo, dopo mesi di lavoro, per aggiudicarsi il Palio, nella serata di sabato, giorno conclusivo della manifestazione. Oggi si comincia con la “Consegna delle Chiavi“: dopo la benedizione dei vessilli, alle 15, a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e a San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi, ci sarà la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calendimaggio, si comincia. Oggi la “Consegna delle chiavi“. Con un occhio al meteo

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