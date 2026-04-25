Nel primo pomeriggio di oggi a Ponte d’Oddi, a Perugia, si è verificato un incendio in una palazzina di proprietà Ater e del Comune situata in via Saragat. L’incendio non ha provocato feriti e sei famiglie sono state assistite dai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio.

Nel primo pomeriggio di oggi, a Ponte d’Oddi, a Perugia, si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina di proprietà Ater e del Comune in via Saragat. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, insieme a un nucleo del gruppo comunale di Protezione civile e al servizio di pronto intervento sociale, attivato immediatamente per garantire supporto ai residenti coinvolti. Non si registrano feriti. Le sei famiglie che abitavano nello stabile hanno trovato una sistemazione autonoma, con il sostegno dei servizi sociali comunali e delle strutture di emergenza attivate fin dalle prime fasi dell’intervento.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia, incendio a Ponte d’Oddi in una palazzina Ater: nessun ferito, sei famiglie assistite

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