Il Consap ha spostato l’assemblea prevista per il 25 maggio al 16 giugno 2026. La decisione solleva dubbi sul possibile conflitto di interessi legato a un’assunzione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali sulla questione. La modifica delle date è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi riguardo alle motivazioni o alle implicazioni legali. La vicenda riguarda un'operazione di gestione interna dell’ente, senza annunci pubblici su eventuali conseguenze o provvedimenti.

Il rinvio dell’assemblea Consap al 16 giugno 2026 (era prevista il 25 maggio) apre un interrogativo politico e gestionale non secondario: che cosa sta accadendo nella società totalmente partecipata dal ministero dell’ Economia mentre restano sospese le decisioni sulle nomine? Ricordiamo che Consap opera come “braccio operativo” dello Stato per gestire fondi di pubblica utilità, indennizzi e servizi di garanzia a tutela dei cittadini, ed è tra gli attori istituzionali finiti nel mirino per i ritardi nella ricostruzione post- alluvione del 2023 in Emilia-Romagna. Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo col presidente di Consap Sestino Giacomoni (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Consap, l’ombra del conflitto d’interessi su un’assunzione: il Mef cosa dice?

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