Una rivista scientifica ha deciso di ritirare uno studio riguardante una terapia per il cancro al pancreas. La pubblicazione era stata presentata in precedenza, ma successivamente è stata rimossa dalla pubblicazione ufficiale. La motivazione ufficiale non è stata comunicata dettagliatamente, ma l’azione ha coinvolto questioni legate a possibili conflitti di interessi. Il ritiro dello studio si è verificato in un momento in cui si discuteva della sua affidabilità.

“La redazione ritira questo articolo – si legge sul sito della rivista – a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione. L’autore collaboratore, Mariano Barbacid e due coautori, Vasiliki Liaki e Carmen Guerra, detengono interessi finanziari in Vega Oncotargets”. “Questa non è scienza, è una bruttissima commedia. E il pubblico inizia a fischiare” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Conflitto d’interessi, ritirato studio su terapia per cancro al pancreas

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