Inchiesta Teatro San Carlo abolizione abuso d’ufficio non permise di indagare su conflitto d’interessi

Un’indagine sulla gestione finanziaria del teatro San Carlo ha portato all’esame di vari documenti, tra cui un atto di conferimento incarico firmato dall’ex direttrice generale a favore del figlio. La procedura è stata avviata senza indagare sul possibile conflitto di interessi, poiché l’abuso d’ufficio è stato successivamente dichiarato non punibile. La vicenda riguarda i rapporti tra la direzione e alcuni membri della famiglia coinvolti nelle decisioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Indagine sulla gestione finanziaria del teatro San Carlo, tra i documenti esaminati dagli investigatori ci sarebbe anche un atto di conferimento incarico da parte dell’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere al figlio Michele Sorrentino Mangini. Tale circostanza, secondo fonti investigative, configurerebbe un presunto conflitto di interessi, tuttavia reso in seguito irrilevante sul piano penale, a causa dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. In pratica, l’abolizione di tale fattispecie – avvenuta nel 2024 – non avrebbe consentito di approfondire la vicenda (acquisita comunque agli atti). L’incarico in...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta Teatro San Carlo, abolizione abuso d’ufficio non permise di indagare su conflitto d’interessi Notizie correlate Leggi anche: Abolizione dell’abuso d’ufficio, Palamara vuole tornare in magistratura. Grazie alla riforma Nordio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati; Un fiume di piccoli egiziani al Teatro San Carlo: i bambini di Mugnano incantano con Aida; Equalize, indagati gli avvocati che chiedevano dossier per le multinazionali; La felicità degli anziani prima di tutto: Schettino e la vita da nababbo con i soldi delle rsa. Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestioneSono 12 le persone indagate dalla Procura di Napoli nell'inchiesta sulla scorsa gestione del Teatro San Carlo, tra questi anche l'ex soprintendente Stephane ... lapresse.it Teatro San Carlo, dopo l’inchiesta di MOW 11 indagati tra cui Lissner, Spedaliere (madre e figlio), Tzempetonidis e tanti altri. Abbiamo fatto venire giù il sistema mentre ...Un’inchiesta durata nove mesi che ora arriva a una svolta. Dopo la storia tirata fuori da MOW arriva una notizia dalle Procura di Napoli e della Corte dei conti. 11 indagati per il Sistema Teatro San ... mowmag.com Teatro San Carlo, inchiesta sulla passata gestione: 12 indagati per truffa, falso e peculato Tgr Rai facebook ++ Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati ++ x.com