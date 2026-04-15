Inchiesta Teatro San Carlo abolizione abuso d’ufficio non permise di indagare su conflitto d’interessi

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine sulla gestione finanziaria del teatro San Carlo ha portato all’esame di vari documenti, tra cui un atto di conferimento incarico firmato dall’ex direttrice generale a favore del figlio. La procedura è stata avviata senza indagare sul possibile conflitto di interessi, poiché l’abuso d’ufficio è stato successivamente dichiarato non punibile. La vicenda riguarda i rapporti tra la direzione e alcuni membri della famiglia coinvolti nelle decisioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Indagine sulla gestione finanziaria del teatro San Carlo, tra i documenti esaminati dagli investigatori ci sarebbe anche un atto di conferimento incarico da parte dell’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere al figlio Michele Sorrentino Mangini. Tale circostanza, secondo fonti investigative, configurerebbe un presunto conflitto di interessi, tuttavia reso in seguito irrilevante sul piano penale, a causa dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. In pratica, l’abolizione di tale fattispecie – avvenuta nel 2024 – non avrebbe consentito di approfondire la vicenda (acquisita comunque agli atti). L’incarico in...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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