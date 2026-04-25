Conferenza stampa Allegri | È sempre Milan Juventus una delle partite più importanti del campionato Leao è un giocatore bravo

Alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, l'allenatore dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa sottolineando che si tratta di una delle sfide più rilevanti del campionato. Ha menzionato che la partita è sempre un confronto tra due grandi club e ha evidenziato le qualità di alcuni giocatori, tra cui un attaccante del Milan. La sfida si disputerà domani a San Siro.

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