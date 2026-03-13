Una delle realtà più longeve della musica italiana in castello a Udine

Sono aperte le prevendite per il concerto de I Nomadi al Castello di Udine il 27 giugno alle 21. L’evento fa parte di Folkest 2026, una delle manifestazioni musicali più importanti della regione, e si terrà nel suggestivo scenario del castello della città. L’appuntamento è uno dei più attesi della stagione estiva e ha già registrato un notevole interesse tra gli appassionati.

Sono aperte le prevendite per uno degli appuntamenti più attesi di Folkest 2026: il concerto de I Nomadi in programma al Castello di Udine il 27 giugno prossimo con inizio alle 21.15. I biglietti sono disponibili online sul sito del festival, su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17(tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: [email protected]). Attivi dal 1963 a livello internazionale, I Nomadi, per anzianità di servizio, sono preceduti soltanto dai Rolling Stones. In oltre sessant’anni di carriera la band emiliana ha pubblicato 52 lavori discografici tra album in studio, live e raccolte, raggiungendo oltre 15 milioni di copie vendute. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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