Cosa vuol dire davvero congelare gli ovuli e anche il futuro

Negli ultimi anni, sempre più donne optano per il congelamento degli ovuli, spesso per motivi legati all’assenza di un partner, a incertezze economiche o a obiettivi professionali. Questa procedura permette di conservare le cellule riproduttive per un uso futuro. La scelta di sottoporsi a questa tecnica è diventata una risposta a esigenze personali e sociali, riflettendo cambiamenti nelle priorità e nelle modalità di pianificazione familiare. La decisione viene presa in un momento in cui si valuta la possibilità di posticipare la maternità.

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