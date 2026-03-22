Avevo scelto di congelare gli ovuli perché non sentivo il famoso orologio biologico Poi a sorpresa è arrivata Amanda | il racconto della Iena Nina Palmieri

Nina Palmieri, volto noto de “Le Iene”, ha raccontato di aver scelto di congelare gli ovuli perché non sentiva il “famoso orologio biologico”. La giornalista, autrice e conduttrice si occupa spesso di temi sociali e diritti civili. Recentemente, ha condiviso che, con sorpresa, è arrivata una nuova presenza nella sua vita, Amanda. La sua testimonianza si inserisce nel suo percorso professionale e personale.

Nina Palmieri (all’anagrafe Giovanna Palmieri) è uno dei volti storici de “ Le Iene”, giornalista, autrice televisiva e conduttrice si occupa spesso di inchieste legate a temi sociali e diritti civili. Ieri, 21 marzo, Palmieri si è raccontata nel salotto di “Verissimo ” soprattutto per attraversare tutte le tappe che hanno portato alla nascita della figlia Amanda, nel 2017. “Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce”, afferma l’inviata che ricorda di essere diventata mamma a 41 anni, un caso. “Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. – ha spiegato a Silvia Toffanin – Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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