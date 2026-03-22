Avevo scelto di congelare gli ovuli perché non sentivo il famoso orologio biologico Poi a sorpresa è arrivata Amanda | il racconto della Iena Nina Palmieri
Nina Palmieri, volto noto de “Le Iene”, ha raccontato di aver scelto di congelare gli ovuli perché non sentiva il “famoso orologio biologico”. La giornalista, autrice e conduttrice si occupa spesso di temi sociali e diritti civili. Recentemente, ha condiviso che, con sorpresa, è arrivata una nuova presenza nella sua vita, Amanda. La sua testimonianza si inserisce nel suo percorso professionale e personale.
Nina Palmieri (all’anagrafe Giovanna Palmieri) è uno dei volti storici de “ Le Iene”, giornalista, autrice televisiva e conduttrice si occupa spesso di inchieste legate a temi sociali e diritti civili. Ieri, 21 marzo, Palmieri si è raccontata nel salotto di “Verissimo ” soprattutto per attraversare tutte le tappe che hanno portato alla nascita della figlia Amanda, nel 2017. “Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce”, afferma l’inviata che ricorda di essere diventata mamma a 41 anni, un caso. “Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. – ha spiegato a Silvia Toffanin – Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Chi è il compagno di Nina Palmieri? Età, lavoro del surfista “Thor” e la storia della figlia AmandaLa vita privata di Nina Palmieri, una delle inviate più amate delle Iene, è sempre stata avvolta da un velo di discrezione.
Arianna Alessi: «Congelare gli ovuli è una chance per le donne, per questo lo offriamo come benefit alle nostre dipendenti» – L’intervistaBiologia e lavoro non vanno di pari passo, e così nell’età in cui le donne sono più fertili, spesso non si hanno le condizioni per poter mettere al...
Approfondimenti e contenuti su Iena Nina Palmieri
Temi più discussi: La 'iena' Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: Prima di Amanda avevo scelto di congelare gli ovuli; Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: Amanda non è stata una scelta, qualche anno prima avevo congelato gli ovuli; Nina Palmieri: Avevo congelato gli ovuli, Amanda è stata una sorpresa; Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: Amanda non è stata una scelta, avevo congelato gli ovuli.
Nina Palmieri: «Avevo congelato gli ovuli, Amanda è stata una sorpresa»Nina Palmieri si racconta a Verissimo tra vita privata, maternità e lavoro. La giornalista e volto de Le Iene ripercorre la decisione di congelare gli ovuli, ... ilmattino.it
La ‘iena’ Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: Prima di Amanda avevo scelto di congelare gli ovuliHo dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno, ha detto la giornalista ... dire.it
Ospite a #Verissimo, la ‘iena’ Nina Palmieri si è raccontata tra maternità e amore per la figlia nata nel 2017. x.com
Ospite a Verissimo, la ‘iena’ Nina Palmieri si è raccontata tra maternità e amore per la figlia nata nel 2017. facebook