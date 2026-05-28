Confsal e Fast-Confsal si oppongono agli emendamenti al decreto del 1° maggio che limitano il recupero integrale dei salari dovuti. La confederazione ha dichiarato che tali modifiche compromettono le condizioni dei lavoratori, senza specificare ulteriori dettagli. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - Confsal e Fast-Confsal esprimono "forte contrarietà" agli emendamenti 7.17, 7.19, 7.20 e 7.22, presentati in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, cosiddetto 'DL Primo Maggio'. La posizione di Confsal e Fast-Confsal - si spiega - "non è rivolta contro il decreto-legge n. 622026 nel suo impianto generale". Il decreto, infatti, "introduce misure in materia di incentivi all'occupazione, salario giusto, monitoraggio retributivo e contrasto al caporalato digitale". In particolare, l'articolo 7 "riconosce alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Confsal, no a emendamenti a dl 1° maggio che limitano pieno recupero salari dovuti

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