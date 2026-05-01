Il Primo maggio è stato occasione per la Confederazione generale dei lavoratori di presentare il proprio Manifesto del Lavoro, un documento che sottolinea l'importanza di mettere al centro della discussione i diritti, i salari e la dignità dei lavoratori. La Confederazione ha espresso l’intenzione di promuovere un impegno concreto per affrontare le disuguaglianze crescenti e le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro pubblico e privato.

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - “Non un semplice appello, ma un impegno concreto: il Manifesto del Lavoro della CONFSAL rappresenta la nostra visione per restituire dignità economica e sociale ai lavoratori, pubblici e privati, in un tempo segnato da profonde disuguaglianze e trasformazioni”. In occasione della Festa del Lavoro, la Confsal ha scelto Napoli come luogo simbolico per rilanciare la propria visione strategica, delineando una piattaforma organica di intervento sui principali nodi del sistema lavoro. Un'iniziativa partecipata, seguita in presenza, in collegamento e nelle piazze regionali, che ha segnato un momento di forte mobilitazione e proposta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 1 maggio: Confsal lancia manifesto del lavoro, dignità salari e diritti al centro dell'agenda

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