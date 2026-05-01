1 maggio Margiotta Confsal | Salari detrazioni e patto vincolante per tutelare i lavoratori

Il primo maggio è stato segnato da dichiarazioni di rappresentanti sindacali che hanno sottolineato la necessità di intervenire su salari, detrazioni fiscali e accordi vincolanti per proteggere i lavoratori. In diverse città, i leader sindacali hanno evidenziato la richiesta di riconoscere il ruolo del lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "Bisogna riconoscere il giusto valore al lavoro, sia pubblico che privato. Occorre intervenire in più direzioni: contrasto ai salari poveri, recupero del potere d'acquisto, stabilità per i precari, maggiori opportunità per giovani e donne, inclusività per i lavoratori fragili, pensioni eque, sicurezza nelle aziende e governo equo della transizione digitale. Sono questi i punti del Manifesto del lavoro che proponiamo come sinistra sociale”. Lo afferma il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, intervenendo alla nona edizione della Giornata del lavoro “Lavoro e Futuro”, organizzata dal sindacato in Piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione della Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 1 maggio, Margiotta (Confsal): "Salari, detrazioni e patto vincolante per tutelare i lavoratori" Notizie correlate 1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’(Adnkronos) – La Confsal celebra la sua nona edizione della Giornata del lavoro con un evento dedicato a 'Lavoro è futuro', venerdì 1° maggio in... Ex Ilva, proposta vincolante di Jindal ma senza dettagli sull’occupazione. Usb: “Con Flacks una gara a chi lascia a casa più lavoratori”La partita per l’ex Ilva si riapre con la proposta “vincolante” presentata da Jindal. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Lavoro è Futuro, manifestazione nazionale Confsal in Piazza Plebiscito; 1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’; Coverflex, oltre il decreto 1 maggio il dl Fisco è l’occasione che stavamo aspettando. PRIMO MAGGIO - Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’Napoli, 30 apr. (Labitalia) - La Confsal celebra la sua nona edizione della Giornata del lavoro con un evento dedicato a 'Lavoro è futuro', venerdì 1° maggio in piazza del Plebiscito, a Napoli, a part ... casertafocus.net - "" Per lo spettacolo "FELLINIROTA" del Maestro Mario Margiotta è disponibile il biglietto LAST MINUTE al prezzo speciale di € 10. Biglietti disp - facebook.com facebook