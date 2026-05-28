Confesercenti ai sindaci | Urgenti interventi per il commercio

Confesercenti ha chiesto ai sindaci interventi urgenti per il commercio locale. La richiesta riguarda misure per salvare le botteghe storiche e strategie per contrastare lo spopolamento dei centri urbani. L'associazione ha sottolineato la necessità di azioni immediate per sostenere le attività commerciali e mantenere vivo il tessuto sociale nelle aree più colpite. I rappresentanti delle istituzioni sono stati invitati a elaborare soluzioni concrete per affrontare queste problematiche.

? Domande chiave Come possono i nuovi sindaci salvare le botteghe storiche?. Quali strategie propone Confesercenti per contrastare lo spopolamento dei centri?. Perché la chiusura dei negozi minaccia la sicurezza dei quartieri?. Chi gestirà i nuovi distretti commerciali tra Mantova e i comuni?.? In Breve Richieste inviate ai sindaci Murari, Bottani, Turazza e Cappa per i vari comuni.. Mantova punta sul Distretto Urbano per migliorare accessibilità e gestione eventi cittadini.. Curtatone e Castel d'Ario propongono distretti diffusi per coordinare turismo e mercati.. Monzambano punta sul Distretto dell'Alto Mincio per recuperare locali commerciali sfitti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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