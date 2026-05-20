Imperia Confesercenti | piano ai sindaci per fermare i grandi centri

A Imperia, Confesercenti ha annunciato un piano rivolto ai sindaci per bloccare la nascita di nuovi grandi centri commerciali. L’associazione ha proposto misure specifiche per limitare le autorizzazioni e le approvazioni di nuovi progetti, coinvolgendo i 66 sindaci del territorio. Si tratta di un'iniziativa volta a regolamentare i piani commerciali e a contrastare l’espansione di strutture di grandi dimensioni. Le misure concrete che saranno adottate saranno discusse nelle prossime riunioni e coinvolgeranno vari strumenti amministrativi.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove regole i piani commerciali dei 66 sindaci?. Quali misure concrete userà Confesercenti per bloccare i nuovi centri commerciali?. Perché l'espansione dei grandi poli rischia di svuotare i borghi storici?. Cosa prevede la proposta per sostenere le start-up nei piccoli centri?.? In Breve Piano rivolto ai 66 sindaci della provincia per modificare i piani comunali del commercio.. Richiesta di limiti alla concentrazione commerciale secondo la normativa regionale vigente.. Proposta di istituire Zone Economiche Speciali di Prossimità con agevolazioni fiscali.. Sgravi fiscali nei piccoli borghi per attrarre start-up e nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, Confesercenti: piano ai sindaci per fermare i grandi centri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli architetti dettano le condizioni ai futuri sindaci: piano strategico per salvare i centri storici e la costaL'Ordine degli architetti di Agrigento ha presentato un quadro sintetico di priorità rivolto ai candidati sindaco, definendo temi come la... Benzina, l’allarme di Confesercenti: rischio desertificazione nei centri? Domande chiave Come faranno i piccoli gestori a sopravvivere con soli 3,5 centesimi? Chi pagherà il prezzo dell'automazione totale nei piccoli... Confesercenti: Basta con i centri commerciali a ImperiaScibilia: Non prevalga la logica del profitto a discapito delle comunità. La richiesta: modifiche ai Piani del commercio e Zone Economiche Speciali di ... ilsecoloxix.it Confesercenti Imperia, eletta la nuova dirigenza: Sergio Scibilia presidenteL’assemblea provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi quattro anni, nel segno d ... primocanale.it