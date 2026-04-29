Barriere architettoniche e servizi igienici inadeguati nelle stazioni di San Vito e Fossacesia i sindaci tornano a sollecitare interventi urgenti

I sindaci dei comuni di Fossacesia e San Vito Chietino hanno nuovamente richiesto interventi immediati riguardo alle condizioni delle stazioni ferroviarie locali. In particolare, si sono concentrati sulla presenza di barriere architettoniche e sulla mancanza di servizi igienici adeguati, sottolineando la necessità di interventi urgenti per migliorare l’accessibilità e la funzionalità delle strutture. La richiesta è stata avanzata dopo aver riscontrato ancora problemi nelle due stazioni.

I sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, tornano a sollecitare interventi urgenti per risolvere le persistenti problematiche di accessibilità delle stazioni ferroviarie “Fossacesia-Torino di Sangro” e “San Vito-Lanciano”, evidenziando che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Barriere architettoniche. Interventi del Comune per abbatterle nella frazione di BagnoliARCIDOSSO Proseguono gli interventi per rendere più accessibili gli spazi pubblici nel territorio comunale di Arcidosso. Sistemazione di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, la mappa diffusa degli interventiLa ditta Edilsagea sta eseguendo in questi giorni gli interventi in via Anna Frank, via Fornaci, via Rasi Spinelli e via Viareggio Proseguono e si...