Conerobus | la giunta apre ai privati per salvare i conti aziendali

Notizia in breve

La giunta ha approvato l’ingresso di investitori privati nel capitale di Conerobus per coprire le perdite dell’azienda di trasporto pubblico. Non sono stati ancora resi noti i nomi degli investitori e le cifre dell’investimento. La gestione del servizio potrebbe cambiare con l’ingresso dei privati, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali modifiche operative o di servizio.