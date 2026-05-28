Conerobus | la giunta apre ai privati per salvare i conti aziendali
La giunta ha approvato l’ingresso di investitori privati nel capitale di Conerobus per coprire le perdite dell’azienda di trasporto pubblico. Non sono stati ancora resi noti i nomi degli investitori e le cifre dell’investimento. La gestione del servizio potrebbe cambiare con l’ingresso dei privati, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali modifiche operative o di servizio.
? Domande chiave Chi sono i nuovi investitori che entreranno nel capitale di Conerobus?. Come cambierà la gestione del servizio con l'ingresso dei privati?. Quali sono le condizioni economiche che i nuovi soci dovranno garantire?. Quando il Consiglio comunale approverà definitivamente il piano di risanamento?.? In Breve Partecipazione privata limitata al 49% per mantenere il controllo pubblico su Conerobus.. Investitori devono possedere esperienza specifica nel settore del trasporto pubblico locale.. Decisione della giunta attende validazione definitiva da parte del Consiglio comunale.. Dettagli economici definiti dopo approvazione bilanci 2025 e aggiornamenti finanziari 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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