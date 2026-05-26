La crisi di Conerobus Poco personale in affitto alcune linee a soci privati Biglietti verso l’aumento

Conerobus prevede di affittare alcune linee a operatori privati dal 1° luglio a causa di carenza di personale. La società ha anche annunciato un aumento dei prezzi dei biglietti. La decisione arriva in un momento di criticità, con pochi dipendenti disponibili per coprire il servizio. La misura mira a garantire la continuità delle corse, anche se non sono stati forniti dettagli sui contratti di affitto o sui costi per gli utenti.

Conerobus probabilmente darà in affitto alcune linee ai privati a partire dal 1° luglio e sollecita la politica a sanare un bilancio 2025, non più così sicuro di essere chiuso in pareggio, attraverso una variazione di bilancio extra per il trasporto pubblico locale delle Marche e ad hoc per l’azienda anconetana. In arrivo anche l’ aumento dei titoli di viaggio. Ieri summit in Regione con l’assessore ai trasporti, Francesco Baldelli, mentre oggi tocca a un vertice tra la direzione Conerobus e le Rsu sulle questioni del personale e domani anche con i sindacati territoriali per le officine. Il presente della principale impresa del trasporto pubblico locale delle Marche si muove su due piani separati, ma entrambi molto delicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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