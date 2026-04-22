Piscina chiusa la svolta Il Comune apre ai privati

Dopo mesi di polemiche e di raccolta firme per mantenere aperta la piscina comunale di Molinella, il Comune ha deciso di aprire la gestione ai privati. La decisione è stata comunicata dopo un confronto tra le autorità locali e alcuni soggetti interessati a gestire l’impianto. La piscina, chiusa temporaneamente, dovrebbe riaprire al pubblico in tempi brevi grazie a questa nuova collaborazione.

Mesi di polemiche, di raccolta firme per un unico obiettivo: salvare la piscina comunale di Molinella. Troppi i lavori necessari per sistemare l’impianto, troppe poche le risorse nelle disponibilità del Comune. Ora, però, si apre uno spiraglio di luce. A parlare del progetto studiato per il rilancio dell’impianto il sindaco, Bruno Bernardi: "La piscina comunale rappresenta un punto di riferimento per lo sport, la socialità e il benessere della nostra comunità. Oggi, come amministrazione, vogliamo compiere un passo decisivo verso il suo rilancio, guardando al futuro con un progetto ambizioso e sostenibile. Abbiamo pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati, con l’obiettivo di affidare la gestione dell’impianto attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscina chiusa, la svolta. Il Comune apre ai privati Notizie correlate La piscina comunale resta chiusa. “Primarie le questioni di sicurezza, valutiamo le proposte dei privati”Montecatini Terme, 31 marzo 2026 – “Il Comune ha dichiarato di essere disponibile a ricevere le ipotesi dei privati in merito a interventi di... Leggi anche: Il nuovo Terminal Crociere "apre" ai privati: caccia ai gestori di bar, ristoranti e servizi per gli equipaggi Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Piscina chiusa, la svolta. Il Comune apre ai privati; Piscina estiva garantita. Paga il Comune. Crolla il soffitto della piscina, chiusa la Vandelli. L’opposizione attacca: Scarso controllo dei lavoriLa notizia ha colto di sorpresa il Comune, che assicura: La ditta incaricata dal concessionario è al lavoro e la struttura dovrebbe riaprire al massimo entro due giorni. Per il gruppo consiliare di ... ilrestodelcarlino.it Nuoto, la piscina chiude per le Feste? Ecco gli allenamenti prima dei cenoniNatale. Panettoni, pandori, torrone, cenoni, mangiate infinte, tombole e carte. E piscina chiusa. Arriva il periodo dell’anno che più di ogni altro metterà a rischio la forma fisica duramente ... gazzetta.it AVVISO AL PUBBLICO Si informa la gentile utenza che domenica 19 aprile la Piscina resterà chiusa al pubblico in occasione dello svolgimento delle gare di nuoto pinnato per il Memorial Paolo Gori. facebook La piscina Lombardia chiusa il 17 aprile per interventi tecnici x.com