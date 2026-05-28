Conero ecco la nuova Porta del Parco | a Pietralacroce un totem alto 5 metri e belvedere
A Pietralacroce sarà installato un nuovo totem alto cinque metri, chiamato “Porta del Parco”, lungo la Provinciale del Conero. La struttura sorgerà nell’area attualmente occupata dal capolinea degli autobus, che sarà spostato in un’altra posizione. La realizzazione comprende anche un belvedere. La nuova Porta del Parco sarà situata poco fuori dal quartiere, in una zona di passaggio tra l’abitato e l’area naturale del Conero.
ANCONA - A Pietralacroce sorgerà la nuova “Porta del Parco” di Pietralacroce, precisamente lungo la Provinciale del Conero, nell’area oggi occupata dal capolinea degli autobus – per il quale è prevista una ricollocazione – poco fuori dal quartiere. La giunta ha approvato oggi il progetto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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