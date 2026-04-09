La nuova area cani al parco Belvedere delle Fornaci con vista Cupola di San Pietro

È stato aperto un nuovo spazio dedicato ai cani nel Parco Belvedere delle Fornaci, situato nel tredicesimo municipio. La zona offre un'area verde appositamente allestita per gli animali domestici e si trova in una posizione che permette di ammirare la Cupola di San Pietro. L'apertura mira a offrire un punto di incontro e svago dedicato ai proprietari di cani della zona.

Un nuovo spazio verde dedicato agli amici a quattro zampe è stato aperto all’interno del Parco Belvedere delle Fornaci nel tredicesimo municipio. Un intervento di recupero di un’area verde con vista Cupola di San Pietro a disposizione dei migliori amici dell’uomo. “Da qualche giorno abbiamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it San Bonaventura al Palatino: il belvedere segreto con la vista più poetica su Roma anticaA Roma c’è un luogo nel quale la città viene restituita e si ritrasforma in qualcosa di estremamente magico, un’immagine antica come la memoria... Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di...