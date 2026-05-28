Condizioni più flessibili per attirare i soggetti interessati la Giunta approva la variante puntuale per l' ex Lancisi
La Giunta comunale di Ancona ha approvato una variante puntuale al Piano regolatore per l’ex complesso ospedaliero Lancisi. La modifica mira a facilitare il recupero e la riqualificazione dell’area dismessa, introducendo maggiori flessibilità negli usi e negli strumenti di attuazione. La decisione riguarda specificamente il complesso e coinvolge modifiche normative per favorire interventi di rigenerazione urbana.
ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha adottato la variante puntuale al Piano regolatore relativa al complesso ospedaliero ex Lancisi, con l’obiettivo di favorire il recupero e la rigenerazione urbana dell’area dismessa attraverso una maggiore flessibilità degli usi e degli strumenti attuativi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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