Il club brasiliano è stato annunciato come in vendita e sta cercando nuovi proprietari. Tra gli interessati ci sono imprenditori noti per la loro gestione di squadre di calcio italiane. La società ha confermato l'apertura al mercato e sta valutando le offerte ricevute. La decisione di mettere in vendita la società arriva in un momento di riorganizzazione del club, senza ulteriori dettagli sui potenziali acquirenti.

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© Calcionews24.com - Botafogo, adesso è ufficiale! Società in vendita: tra i soggetti interessati anche Elkann e Cardinale

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