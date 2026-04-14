travolse e uccise due studentesse sul gra mentre prestavano soccorso condannato a 11 anni e mezzo il pirata

Un uomo è stato condannato a 11 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Roma per aver investito e ucciso due studentesse belghe sull’autostrada, mentre queste prestavano soccorso a un incidente stradale. L’episodio è avvenuto l’8 ottobre 2022 sulla diramazione per L’Aquila del Grande Raccordo Anulare. La condanna riguarda un caso di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Undici anni e mezzo di carcere per duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga. È la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a Francesco Moretti per la morte delle due studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, travolte e uccise l’8 ottobre 2022 sulla diramazione per L’Aquila del Gra. Quella sera le due ventenni, in Italia da pochi giorni per una vacanza, si erano fermate per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un precedente incidente. Una di loro era incinta. In quel momento sopraggiunse l’auto guidata da Moretti, che viaggiava con patente sospesa e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’impatto fu fatale. Dopo averle investite, l’uomo abbandonò la vettura sul ciglio della strada e si allontanò a piedi, nel buio delle campagne circostanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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