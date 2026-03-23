Due donne travolte e uccise da Mercedes a Napoli il 34enne alla guida era ubriaco | è ai domiciliari

Arrestato ai domiciliari il 34enne che ier ha travolto e ucciso con una mercedes due donne a Corso Garibaldi, visino alla stazione Eav di Porta Nolana: guidava sotto l'effetto di alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Due donne sono state travolte e uccise sulle strisce al Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. L’auto viaggiava a forte velocità. Fermato un 34enne. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. facebook

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