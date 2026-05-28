Conclusione periodo di prova docenti 2025 26 le indicazioni degli Uffici Scolastici SCHEMA

Gli Uffici Scolastici di Toscana e Lazio hanno pubblicato indicazioni operative per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti per l’anno scolastico 202526. Le linee guida forniscono le procedure da seguire per completare questa fase, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. Le istruzioni sono state diffuse con uno schema riepilogativo, senza indicazioni di cambiamenti rispetto alle pratiche precedenti.

Sintesi a cura di USR Toscana e USR Lazio con indicazioni operative per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti a.s. 202526. Il Dirigente scolastico, verificata la mancanza anche di uno solo dei requisiti adotta motivato provvedimento di rinvio dell’anno di prova e formazione. Il docente presenta al Comitato di valutazione il Portfolio Professionale, redato nel corso dell’anno scolastico. Stessa procedura per i Docenti neoassunti a tempo determinato tramite concorso straordinario bis. Questi ultimi però devono aver acquisito i 5 CFU per permettere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Periodo di svolgimento: dopo la conclusione delle attività didattiche e degli esami ed entro il 31 agosto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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