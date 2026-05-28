Gli artificieri dell’Esercito hanno terminato le operazioni di bonifica di oltre 4.000 ordigni bellici nel Casertano, attività avviate più di due anni e mezzo fa. La rimozione si è conclusa nelle ultime settimane, dopo aver coinvolto diverse squadre specializzate. La zona interessata è stata sottoposta a controlli e verifiche, garantendo la sicurezza delle aree circostanti. La bonifica ha riguardato principalmente territori agricoli e zone abitate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli artificieri dell’Esercito hanno concluso, dopo oltre 2 anni e mezzo, le attività di bonifica di 4.483 ordigni risalenti alla seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel corso di alcuni lavori nel Comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Le operazioni, iniziate nell’ottobre del 2023, hanno visto impegnati ininterrottamente gli artificieri del 21° reggimento genio guastatori in stretta sinergia con la Prefettura e altre istituzioni, tra Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Genio Civile, 118 e Croce Rossa, Polizie locali, Anas e Autostrade per l’Italia, i Comuni di Lusciano, Casagiove, Sparanise, San Pietro Infine e San Tammaro e il custode giudiziario della società Silmac, che ha reso disponibili alcune cave per il brillamento degli ordigni, temporaneamente stoccati presso il deposito di Carditello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conclusa la bonifica di migliaia di ordigni bellici trovati nel Casertano

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