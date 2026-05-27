Ultimate le operazioni di bonifica di 4483 ordigni bellici | ci sono voluti oltre 2 anni e mezzo
Le operazioni di bonifica di 4.483 ordigni bellici sono state completate dopo più di due anni e mezzo di lavori. Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno portato a termine le attività di rimozione e messa in sicurezza di tutti gli esplosivi. Le operazioni hanno coinvolto team specializzati e hanno richiesto un lungo impegno per garantire la sicurezza nei territori interessati. La bonifica si è conclusa con successo, senza incidenti.
Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso, dopo oltre 2 anni e mezzo, le complesse attività di bonifica di 4.483 ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel corso di alcuni lavori nel territorio comunale di Lusciano.Le operazioni, iniziate nell’ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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