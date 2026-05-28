Concerto Vasco bus turistici per raggiungere il parco | il piano mobilità

Notizia in breve

Per i concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno al Parco Urbano di Ferrara, sono stati predisposti bus turistici dedicati per facilitare l’accesso all’area. Il piano mobilità prevede servizi speciali per ridurre il traffico e favorire il trasporto sostenibile. Sono state predisposte rotte dedicate e orari specifici, senza prevedere altre modalità di trasporto. La gestione degli spostamenti sarà coordinata per garantire sicurezza e praticità ai partecipanti.