Concerto Vasco bus turistici per raggiungere il parco | il piano mobilità
Per i concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno al Parco Urbano di Ferrara, sono stati predisposti bus turistici dedicati per facilitare l’accesso all’area. Il piano mobilità prevede servizi speciali per ridurre il traffico e favorire il trasporto sostenibile. Sono state predisposte rotte dedicate e orari specifici, senza prevedere altre modalità di trasporto. La gestione degli spostamenti sarà coordinata per garantire sicurezza e praticità ai partecipanti.
In vista della doppia attesissima data dei concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno al Parco Urbano di Ferrara, entra nel vivo il piano straordinario per la mobilità alternativa con soluzioni dedicate per raggiungere l’area evento in modo pratico, sostenibile e sicuro, incentivando l’utilizzo del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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