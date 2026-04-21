Concerto Gigi D' Alessio come raggiungere il PalaRescifina con i bus Atm

Il 24 e 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio si svolgerà al PalaRescifina e Atm Spa ha predisposto un servizio speciale di bus per agevolare gli spostamenti. Le corse aggiuntive saranno disponibili in orari coincidenti con l’evento, facilitando l’afflusso di pubblico. Le fermate più vicine al palazzetto saranno segnalate e il servizio sarà attivo solo nelle date indicate.

Il 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio farà tappa al PalaRescifina e per l’occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Concerto Renato Zero, attivato il servizio di bus navette per raggiungere il PalarescifinaRenato Zero è pronto a sbarcare in riva allo Stretto con quattro date del suo concerto "L’ora zero in tour 2026”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Bari; Gigi D'Alessio ad Ancona per il suo tour nei palazzetti dopo il successo del tour estivo; Gigi D’Alessio, la probabile scaletta 2026 del concerto di Bologna; Eventi 18 aprile a Bologna e dintorni: Archive+Joycut, Gigi D’Alessio, Amadé. Concerto Gigi D'Alessio: bus speciali e navette dai parcheggi. Ecco come arrivare al PalarescifinaIl 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D'Alessio farà tappa al Palarescifina e per l'occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. L'Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus ... messina.gazzettadelsud.it Messina, navette Atm per i concerti di Gigi D’Alessio al Palarescifina | INFO e DETTAGLIIl 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio farà tappa al Palarescifina di Messina e per l’occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i ... strettoweb.com Gigi D’Alessio a Messina, nuova data del concerto Sold out la data del 24 aprile, il cantante raddoppia e apre le vendite per il 25... facebook