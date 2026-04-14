Concerto Renato Zero attivato il servizio di bus navette per raggiungere il Palarescifina

Per il concerto di Renato Zero allo Stretto, è stato attivato un servizio di bus navette che collega diverse zone alla struttura. L’evento fa parte del suo tour “L’ora zero in tour 2026” e si svolgerà presso il Palarescifina. Le quattro date previste vedranno la partecipazione di numerosi fan, che potranno usufruire delle navette per raggiungere il luogo dell’appuntamento.

Renato Zero è pronto a sbarcare in riva allo Stretto con quattro date del suo concerto "L’ora zero in tour 2026”. In occasione dei quattro eventi musicali, che si svolgeranno al PalaRescifina il 15, 16, 18 e 19 aprile, Atm attiverà un servizio speciale. L’azienda metterà a disposizione del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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