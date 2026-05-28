Concerto nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta | l’Orchestra Filarmonica Campana presenta Dentro l’Aria
Un concerto si è svolto nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, con l’Orchestra Filarmonica Campana che ha eseguito “Dentro l’Aria”. Lo spettacolo ha proposto un percorso musicale che attraversa il Novecento storico e si apre alla contemporaneità, in un ambiente ricco di dettagli architettonici e decorativi. La performance ha coinvolto il pubblico presente tra le pareti della storica cappella, offrendo un’esperienza sensoriale e sonora.
Un viaggio musicale tra Novecento storico e contemporaneità, immerso nella suggestiva cornice della Cappella Palatina della Reggia di Caserta. È questo il cuore di “Dentro l’Aria”, il nuovo progetto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Campana in programma domenica 31 maggio alle ore 17.L’evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Concerto Cappella Palatina Reggia di Caserta
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