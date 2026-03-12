Canti medievali nella Cappella Palatina

Domenica 15 maggio alle 11 si svolgerà il decimo appuntamento del ciclo “Dove la musica incontra il suo tempo” nella Cappella Palatina. L’evento prevede esibizioni di canti medievali eseguiti dal vivo, attirando pubblico e appassionati di musica antica. La rassegna si concentra sull’incontro tra musica storica e spazio architettonico, offrendo un’occasione di ascolto dedicata a questo genere.

Domenica 15 maggio alle ore 11 si terrà il 10° appuntamento del ciclo “Dove la musica incontra il suo tempo”. Alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta lo spettacolo “Canti medievali per la Passione”. Si tratta del servizio musicale alla liturgia della messa con musiche medievali. L'esecuzione è affidata al Gruppo vocale e strumentale “Ave gratia plena”. La partecipazione è gratuita, con ingresso dalle 10.30 alle 10.45 dal varco principale della Reggia (sarà consegnato il biglietto gratuito per l'accesso alla sola Cappella Palatina). A differenza degli altri appuntamenti del ciclo, il programma musicale non ha alcun legame con la storia, l'architettura e le arti del luogo ma entra in piena consonanza col tempo liturgico della Quaresima. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Visita guidata al Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina: un gioiello incastonato nella storiaIl prossimo 3 gennaio scopri il maestoso Palazzo Reale di Palermo, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni...

“Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”: il convegno nella Cappella Palatina in San Pietro a CorteSi terrà il 27 gennaio, “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, a Salerno presso la...