Domenica 29 marzo si svolge a Torino la Deejay Ten, una gara podistica non agonistica organizzata dall’emittente Radio Deejay. La manifestazione coinvolge diverse strade della città, che saranno chiuse al traffico durante l’evento, con conseguenti divieti e variazioni nelle linee del trasporto pubblico gestito dall’azienda GTT. La corsa attraverserà varie zone, con un percorso che si sviluppa lungo le principali arterie cittadine.

Domenica 29 marzo torna a Torino la Deejay Ten, gara podistica non agonistica organizzata dall’emittente radiofonica Radio Deejay. Saranno due i percorsi, da 10 km e da 5 km, con partenza e arrivo in piazza Castello, dove sarà allestito anche il Deejay Village (lato Prefettura). Il divieto di transito è previsto per tutte le categorie di veicoli con l'eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del 118 e dell'organizzazione specificatamente dalla stessa autorizzati, su tutto il percorso della Deejay Ten (10 Km) e della Deejay Five (5 Km) dalle 8.45 sino a cessate esigenze. Divieto di... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Si corre la Deejay Ten a Torino: percorso, strade chiuse, divieti e variazioni delle linee Gtt

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Fiat. . Quattro città. Migliaia di persone. Una grande energia. La Deejay Ten torna a farci correre al ritmo giusto. E con Fiat, l’atmosfera si accende prima del via, tra musica e momenti da vivere insieme. Torino – 29 marzo Bari – 19 aprile Treviso – 17 ma - facebook.com facebook