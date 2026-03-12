Lia Moss continua il suo tour “KISS KISS! KILL KILL!” 202526 con una data a Roma, prevista per il 14 marzo allo Studio 26. Dopo aver suonato a Milano e aver iniziato il tour a Torino, l’artista si prepara a esibirsi in altre città italiane, portando dal vivo il suo repertorio musicale. La tournée segue un percorso che coinvolge diverse location del paese.

Prosegue con entusiasmo il tour “KISS KISS! KILL KILL!” 202526 di Lia Moss, che dopo le prime date di successo continua il suo viaggio musicale nelle principali città italiane. Il tour, partito a febbraio da Torino, ha registrato un ottimo riscontro anche domenica 8 marzo a Milano, confermando l’interesse crescente attorno all’artista e al suo progetto live. La prossima tappa è fissata per venerdì 14 marzo alle ore 19.30 a Roma, presso Studio 26, in Vicolo del Fico 3, nel cuore della capitale. Una serata che si preannuncia intensa e coinvolgente, dove Lia Moss porterà sul palco tutta la sua energia, tra sonorità contemporanee, forte presenza scenica e un’identità artistica sempre più definita. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - LIA MOSS PROSEGUE IL TOUR “KISS KISS! KILL KILL!”Dopo il successo di Milano e la partenza da Torino, il live arriva a Roma il 14 marzo allo Studio 26

