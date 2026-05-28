Concerto della Repubblica al Mentore | omaggio alla canzone italiana

Martedì 2 giugno alle 21 si terrà al Teatro Mentore di Santa Sofia il Concerto della Repubblica. L’evento è organizzato dal Corpo Bandistico Cesare Roveroni, diretto dal maestro Massimo Bertaccini, e prevede un omaggio alla canzone italiana. La serata si svolgerà nel rispetto delle modalità organizzative previste per l’occasione. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Martedì 2 giugno alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia è in calendario il Concerto della Repubblica del Corpo Bandistico Cesare Roveroni diretto dal maestro Massimo Bertaccini. Dopo l’Inno di Mameli e i saluti della sindaca Ilaria Marianini, la serata sarà un omaggio alla canzone italiana dal 1861 agli anni 2000. "Si tratta di una bella sfida – precisa il maestro Bertaccini alla guida della banda da oltre 40 anni, compositore e valente trombettista – in quanto ho adattato quello che era il concerto conclusivo del mio percorso scolastico in calendario nel giugno 2020 con tutte le classi delle medie dell’istituto Comprensivo di Civitella, appuntamento annullato causa Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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