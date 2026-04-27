Voce iconica della canzone italiana | Al Bano in concerto al teatro Mandanici

Sabato 23 maggio alle 21, il Teatro Mandanici ospiterà un concerto di uno dei cantanti italiani più noti, con una carriera che dura da più di cinquant'anni. L'artista salirà sul palco per esibirsi davanti al pubblico che attende da tempo questa performance. La serata rappresenta un momento speciale per gli appassionati di musica italiana, con un artista che ha segnato diverse generazioni.

Sabato 23 maggio, alle ore 21, il palco del Teatro Mandanici ospiterà il celebre artista italiano Al Bano, protagonista di una carriera straordinaria che attraversa oltre cinque decenni di musica. Voce iconica della canzone italiana, Al Bano è riconosciuto a livello internazionale come uno degli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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