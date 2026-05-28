Concerti di Vasco Rossi a Rimini ecco tutte le limitazioni su vetro e lattine | scattano le ordinanze

Notizia in breve

Per i concerti di Vasco Rossi a Rimini, il Comune ha stabilito restrizioni sull’uso di vetro e lattine. Sono vietati bottiglie e contenitori in vetro o metallo durante gli eventi, in particolare per le due date del 29 e 30 maggio. Le ordinanze prevedono controlli e sanzioni per chi viola le norme, al fine di prevenire rischi legati all’utilizzo di contenitori potenzialmente pericolosi. Le restrizioni si applicano anche al soundcheck e all’evento principale.