Concerti di Vasco Rossi a Rimini ecco tutte le limitazioni su vetro e lattine | scattano le ordinanze
Per i concerti di Vasco Rossi a Rimini, il Comune ha stabilito restrizioni sull’uso di vetro e lattine. Sono vietati bottiglie e contenitori in vetro o metallo durante gli eventi, in particolare per le due date del 29 e 30 maggio. Le ordinanze prevedono controlli e sanzioni per chi viola le norme, al fine di prevenire rischi legati all’utilizzo di contenitori potenzialmente pericolosi. Le restrizioni si applicano anche al soundcheck e all’evento principale.
In occasione del doppio appuntamento con Vasco Rossi, previsto per il venerdì 29 maggio con il soundcheck per i fan e per la data zero del concerto di sabato 30 maggio, il Comune di Rimini ha emesso un'ordinanza specifica per prevenire i rischi legati all'uso improprio di contenitori in vetro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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