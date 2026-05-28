L’esterno portoghese della Juventus ha scritto un messaggio di fine stagione sui social, diventando l’unico a farlo finora. Quel gesto ha attirato l’attenzione e viene visto come un segnale di leadership, contribuendo a consolidare il suo ruolo come punto fermo della squadra attuale e futura. La sua comunicazione ha anche suscitato l’interesse di allenatori e tifosi, che lo considerano un elemento di riferimento per il club.

di Luca Fioretti L’esterno portoghese è finora l’unico a scrivere un messaggio di fine stagione ai tifosi: un gesto da trascinatore che conquista Spalletti. Il sesto posto finale e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League hanno lasciato un’aria di pesante delusione attorno alla Continassa, spingendo gran parte del gruppo bianconero a un silenzio quasi totale sui social. In questo scenario di comprensibile frustrazione, Francisco Conceição si è dimostrato finora l’unico calciatore della rosa a metterci la faccia, scrivendo un accorato messaggio di fine stagione indirizzato ai tifosi della Juventus. Un gesto di grandissimo spessore caratteriale, che ne evidenzia una leadership innata e una maturità fuori dal comune per un ragazzo della sua età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao punto fermo della Juve del presente e del futuro. E quel gesto sui social non è passato inosservato

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Il gol di Conceição direttamente dalla Nord. di Elisa Chiara

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