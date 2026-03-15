Conceicao non ci sta dopo il gol annullato in Udinese Juve | proteste via social il gesto del portoghese non è passato inosservato

Dopo il gol annullato in Udinese-Juventus, Conceicao ha espresso il suo disappunto attraverso un gesto condiviso sui social media. La partita tra le due squadre ha suscitato diverse reazioni, con attenzione rivolta alle decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato. Il comportamento del portoghese non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione di molti appassionati e commentatori.

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