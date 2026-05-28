Barbara D’Urso ha pubblicato un post sui social che ha attirato l’attenzione, senza specificare dettagli sulla sua carriera. Dopo aver lasciato Mediaset tre anni fa, non è ancora chiaro se tornerà in tv. La conduttrice, che ha partecipato a Ballando con le stelle, sembra orientata a nuove opportunità. La notizia ha generato molte reazioni tra i follower, ma non sono stati annunci ufficiali da parte delle emittenti.

Il futuro di Barbara D'Urso sta destando la curiosità da molto tempo. La conduttrice dopo aver concluso l'esperienza come concorrente di Ballando con le stelle a tre anni dall'addio a Mediaset sarebbe pronta ad una nuova esperienza televisiva magari sulla Rai. Negli ultimi giorni è scoppiato un rumors su un possibile ritorno proprio nella trasmissione di Milly Carlucci come giurata al posto di Selvaggia Lucarelli, che è stata confermata come conduttrice dell'Isola dei famosi 2026 al posto di Belen Rodriguez. Barbara D'Urso si è resa protagonista di un gesto social che non è passato inosservato agli utenti di X. La donna ha condiviso un post con il seguente commento: "Sarà un autunno meraviglioso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Barbara D’Urso torna in televisione: il gesto social che non è passato inosservato

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