In monopattino con la cocaina arrestato pusher di 39 anni a Pisa

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Pisa mentre si spostava a bordo di un monopattino elettrico. Durante un controllo, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno trovato alcune dosi di cocaina con lui. L’arresto è avvenuto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto l’intervento dei militari durante un’operazione di controllo del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisa, 15 maggio 2026 - Viaggiava in monopattino elettrico per le strade di Pisa con alcune dosi di cocaina quando è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Pisa, che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nella notte del 14 maggio, intorno all’una e trenta, i n via Matteucci. I militari, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato il comportamento sospetto di un cittadino straniero di 39 anni che stava transitando a bordo del monopattino e hanno deciso di procedere a un controllo immediato. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato una prima dose di cocaina del peso di 0,56 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in monopattino con la cocaina arrestato pusher di 39 anni a pisa
© Lanazione.it - In monopattino con la cocaina, arrestato pusher di 39 anni a Pisa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

In monopattino con la ketamina pusher arrestatoI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia coordinati dal capitano Valter Calandri impegnati nel monitoraggio del...

Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai...

pisa in monopattino con laFermato in monopattino con la cocaina, arrestato 39enne per spaccio a PisaI carabinieri hanno sequestrato droga, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contanti ... gonews.it

Spaccia col monopattino arrestatoBlitz in via Cattaneo. Erano stati i residenti a fare le segnalazioni. E così i finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno predisposto, con l’ausilio delle unità cinofile, un dispositivo di ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web