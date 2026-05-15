In monopattino con la cocaina arrestato pusher di 39 anni a Pisa

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Pisa mentre si spostava a bordo di un monopattino elettrico. Durante un controllo, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno trovato alcune dosi di cocaina con lui. L’arresto è avvenuto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto l’intervento dei militari durante un’operazione di controllo del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pisa, 15 maggio 2026 - Viaggiava in monopattino elettrico per le strade di Pisa con alcune dosi di cocaina quando è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Pisa, che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nella notte del 14 maggio, intorno all’una e trenta, i n via Matteucci. I militari, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato il comportamento sospetto di un cittadino straniero di 39 anni che stava transitando a bordo del monopattino e hanno deciso di procedere a un controllo immediato. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato una prima dose di cocaina del peso di 0,56 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In monopattino con la cocaina, arrestato pusher di 39 anni a Pisa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In monopattino con la ketamina pusher arrestatoI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia coordinati dal capitano Valter Calandri impegnati nel monitoraggio del... Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Fermato in monopattino con la cocaina, arrestato 39enne per spaccio a PisaI carabinieri hanno sequestrato droga, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contanti ... gonews.it RASSEGNA STAMPA #primapagina di giovedì 15 maggio, con L'Arena e Il Corriere di Verona x.com Spaccia col monopattino arrestatoBlitz in via Cattaneo. Erano stati i residenti a fare le segnalazioni. E così i finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno predisposto, con l’ausilio delle unità cinofile, un dispositivo di ... lanazione.it