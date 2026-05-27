Una ragazza di 15 anni, affetta da una malattia incurabile, è deceduta a Quarrata. La comunità locale esprime dolore per la perdita di Enya Piccoli, definendola affettuosamente “piccola Leonessa”. La notizia ha suscitato commozione tra amici e familiari. La giovane era molto conosciuta in zona e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva.

Quarrata (Pistoia), 27 maggio 2026 – Comunità quarratina in lutto per la prematura scomparsa di Enya Piccoli. Aveva soltanto 15 anni. Da tempo lottava contro una brutta malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il cordoglio è unanime è trasversale, dal paese di Vignole dove viveva con l'amata famiglia fino a Pistoia, dove studiava. A dare la tragica notizia è stata la parrocchia di San Michele Arcangelo di Vignole: "La comunità tutta si stringe nella preghiera e nell’affetto attorno al dolore della famiglia per la scomparsa della giovanissima Enya Piccoli che a soli 15 anni è tornata al Padre - scrivono -. Chi vorrà portare un saluto o una preghiera per Enya potrà farlo presso la Chiesa antica di Vignole dal tardo pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 15 anni per un male incurabile. La comunità piange Enya: “Addio piccola Leonessa”

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Giuseppe Volpicella morto a 18 anni per un male incurabile. Era stato immediatamente operato

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