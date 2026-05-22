La comunità di Acquasparta piange la scomparsa di Nicolò, un ragazzo di 18 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono riuniti in silenzio e preghiera per ricordarlo. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio e si è unita al dolore della famiglia, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La perdita di Nicolò ha lasciato un vuoto tra amici, parenti e cittadini, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento difficile.

ACQUASPARTA Comunità sotto choc per la morte di Nicolò, 18 anni. "L’amministrazione comunale (nella foto il palazzo del Comune) si stringe nel silenzio e nella preghiera accanto alla famiglia di Nicolò. Il profondo dolore per questa perdita – si legge nel post dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Montani – investe e disarma tutta la comunità". Sospesa in segno di lutto la Festa delle biodiversità in programma sabato e domenica a Palazzo Cesi. "Ci sono notizie che non vorremmo mai dare, dolori così grandi che lasciano un’intera comunità senza parole e con il fiato sospeso – cos’ in un post l’Ente Rinascimento –. Oggi Acquasparta piange la scomparsa di Nicolò, un ragazzo di soli 18 anni, strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni e a tutti noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Nicolò, 18 anni. Comunità in lutto

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