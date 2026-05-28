Comunità e associazioni a confronto bilancio positivo per Turbe da Passeggio

Martedì si è conclusa l'edizione 2026 di "Turbe da Passeggio" a Forlì. “Il terzo appuntamento ha rappresentato un grande finale per un percorso che ha saputo coinvolgere la cittadinanza e le associazioni del territorio in modo sempre più profondo tappa dopo tappa”, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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