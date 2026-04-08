Il centro storico diventa spazio di dialogo con Turbe da Passeggio

Martedì 21 aprile, il centro storico di Forlì ospiterà per la prima volta l’evento “Turbe da Passeggio”, promosso da Turbe Giovanili. La manifestazione prevede un incontro dedicato alla “Partecipazione attiva”, che coinvolgerà i partecipanti in un dialogo diretto e informale. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, offrendo uno spazio di confronto e scambio tra i presenti.

Forlì si prepara ad accogliere, per la prima volta, il format “Turbe da Passeggio”, ideato da Turbe Giovanili, che farà il suo debutto in città martedì 21 aprile con un incontro dedicato al tema della “Partecipazione attiva”. L’iniziativa segna l’inizio di un ciclo di tre appuntamenti pensati per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In centro storico torna 'Turbe da Passeggio', il format che punta a far riscoprire la socialità“Sono molto contento di poter annunciare che il centro storico di Ravenna sarà ancora lo scenario di tre appuntamenti di Turbe da Passeggio – spiega...

Non la solita passeggiata: stickers, dialoghi e passi, arrivano le "Turbe da Passeggio" per riscoprire la città e la socialitàAl centro del percorso, tre pilastri fondamentali: la partecipazione attiva, il senso di cittadinanza europea e il rafforzamento delle relazioni...

Si parla di: Eredità Rambaldi, Morgese (Dc): Testamento tradito, danno per la città.

Tornano a Ravenna le Turbe da Passeggio: camminate urbane per far sentire la voce dei giovaniTre camminate urbane per mettere al centro i giovani, il confronto e i temi sociali. A Ravenna torna il format Turbe da Passeggio, promosso dal Turbe ... ravennanotizie.it

Ravenna, torna Turbe da Passeggio: tre nuovi appuntamenti nel centro storicoTorna a Ravenna Turbe da Passeggio, il format ideato da Turbe Giovanili APS che unisce socialità, movimento e confronto su temi sociali. Dopo il successo degli appuntamenti dello scorso autunno, il ... ravennawebtv.it