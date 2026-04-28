Turbe da Passeggio a Forlì | la seconda passeggiata a tema Cittadinanza europea

A Forlì prosegue l'iniziativa “Turbe Da Passeggio 2026”, un evento promosso da Turbe Giovanili che combina incontri sociali, dialoghi e esplorazione del centro cittadino. La seconda passeggiata a tema “Cittadinanza europea” si inserisce in questa serie di appuntamenti dedicati alla partecipazione e alla conoscenza della propria realtà urbana. L’evento coinvolge giovani e cittadini in un percorso di scoperta e confronto, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati all’identità europea.

Prosegue a Forlì “Turbe Da Passeggio 2026”, il format ideato da Turbe Giovanili che unisce socialità, confronto e scoperta del territorio urbano. Un’iniziativa pensata per dare voce alle nuove generazioni, creando spazi informali di dialogo su temi di attualità. Il prossimo appuntamento è fissato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Non la solita passeggiata: stickers, dialoghi e passi, arrivano le "Turbe da Passeggio" per riscoprire la città e la socialitàAl centro del percorso, tre pilastri fondamentali: la partecipazione attiva, il senso di cittadinanza europea e il rafforzamento delle relazioni... In centro storico torna 'Turbe da Passeggio', il format che punta a far riscoprire la socialità“Sono molto contento di poter annunciare che il centro storico di Ravenna sarà ancora lo scenario di tre appuntamenti di Turbe da Passeggio – spiega... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il centro storico diventa spazio di dialogo con Turbe da Passeggio; Turbe da Passeggio 2026 Forlì: grande successo per la prima camminata; Turbe da Passeggio 2026 Ravenna: grande successo per la prima passeggiata a tema Ravenna città per giovani; Passeggiate in città per dar voce ai propri turbamenti: partita l'edizione 2026 di Turbe da Passeggio. Turbe da Passeggio 2026 Ravenna: grande successo per la prima passeggiata a tema Ravenna città per giovaniL’evento, che da sempre mira a creare socialità, dialogo e comunità nel territorio, ha riscontrato maggiore interesse grazie alla preziosa collaborazione con Dedalo Ravenna e Spotted Università di Bol ... ravennawebtv.it Venerdì 17 aprile si è svolto il primo appuntamento di “Turbe da Passeggio 2026” a Ravenna, che ha riscosso un grandissimo successo. - facebook.com facebook