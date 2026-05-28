Durante la trasmissione “La comunità, dal locale al globale” è stato presentato il modello “glocale”, che combina aspetti di comunità, cooperazione e impresa. Il modello è stato illustrato attraverso esempi pratici provenienti da Ostuni e altri contesti internazionali, evidenziando come le iniziative locali possano avere risonanza e applicazioni a livello globale. La trasmissione si è concentrata sulla diffusione di pratiche e strategie che collegano le attività di comunità con il mercato internazionale.

Nel corso della trasmissione “La comunità, dal locale al globale”, andata in onda sulla piattaforma editoriale Fast News Platform, Alessandro Nardelli, direttore di In Puglia 24 ha promosso un ampio confronto sul ruolo delle comunità contemporanee tra identità territoriali, innovazione, impresa e relazioni internazionali. Un viaggio tra economia, cooperazione e sviluppo industriale che ha messo al centro il concetto di “glocale”: partire dalle radici locali per dialogare con il mondo. Nardelli ha aperto la puntata sottolineando come oggi le comunità non possano più essere considerate realtà chiuse e isolate, ma sistemi aperti, capaci di coniugare memoria, tradizioni e appartenenza con reti internazionali, innovazione, cultura ed economia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Comunità, cooperazione e impresa: da Ostuni al mondo il modello “glocale” raccontato da Nardelli

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